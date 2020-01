Botafogo encaminha venda de João Paulo após proposta de clube dos EUA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meia João Paulo recebeu uma proposta Seattle Sounders FC, dos Estados Unidos, e pode se despedir do Botafogo em breve. O jogador, inclusive, deixou o elenco alvinegro no Espírito Santo, onde acontece a pré-temporada, e voltou ao Rio de Janeiro. Ele mantém os treinamentos enquanto a negociação está em curso.A negociação é por empréstimo até novembro de 2020 com obrigação de compra. O Botafogo receberá US$ 1,25 milhão (R$ 5,2 milhões) nessa primeira parte da transação. Após a compra os americanos pagarão mais US$ 1,25 milhão. O Alvinegro tem direito a 60% desse total.De acordo com nota enviada pelo Botafogo, por este motivo, João Paulo também ficou de fora da lista de jogadores que participariam do amistoso contra o Vitória, do Espírito Santos, que acontece amanhã (20), às 20h, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.João Paulo está na mira do futebol dos Estados Unidos desde o fim do ano passado. Ciente do interesse, o Botafogo já tinha o meia em uma lista de prováveis saídas para a temporada 2020 e até via a negociação com bons olhos, uma vez que renderia valores aos cofres.