Botafogo e Ponte se enfrentam em busca de recuperação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após estrearem com derrota, Botafogo-SP e Ponte Preta duelam em busca de reabilitação neste domingo (26), às 16h, no Santa Cruz, em Ribeirão Preto, na sequência da segunda rodada do Campeonato Paulista. No Botafogo, que perdeu por 4 a 1 para o Corinthians, o técnico Wagner Lopes poderá contar com o lateral-esquerdo Guilherme Romão, que não atuou na última quinta por questões contratuais, e com o meia Guilherme Calabres, já regularizado na federação. Por outro lado, a equipe terá o desfalque do zagueiro Reginaldo, que foi expulso contra o Corinthians. No time campineiro, a tendência é que o técnico Gilson Kleina faça uma troca na zaga, com Wellington Carvalho no lugar de Cléber Reis, um dos mais criticados durante a derrota em casa diante do Santo André.Contra a Ferroviária, Santo André tenta emplacar mais uma vitóriaSÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jogando no Bruno José Daniel, o Santo André tenta emplacar mais um bom resultado neste começo de Estadual, na partida deste domingo (26), às 19h, contra a Ferroviária, pela segunda rodada da competição. Satisfeito com o desempenho da equipe do ABC durante a vitória de 3 a 2 sobre a Ponte Preta, em Campinas, o técnico Paulo Roberto Santos deve repetir o time titular no duelo deste fim de semana. No clube de Araraquara, o técnico Sérgio Soares pode dar nova oportunidade ao atacante Hygor, que saiu do banco de reservas para marcar o gol da equipe no empate de 1 a 1 contra o Mirassol.