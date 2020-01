Botafogo e Diego Souza chegam a acordo para a rescisão de contrato

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A trajetória de Diego Souza no Botafogo chegou ao fim. Em reunião realizada nesta segunda-feira (6), ficou alinhado entre as partes um acordo para a rescisão de contrato do jogador -o vínculo iria até 2021.A informação inicial foi publicada pelo jornal "O Globo" e confirmada pelo UOL Esporte.As conversas vinham acontecendo desde a reta final do Campeonato Brasileiro. A reunião para definir a situação estava marcada para esta segunda, mas Diego Souza pediu para participar e foi agendado um novo encontro para quarta. Carlos Augusto Montenegro e Eduardo uram, agente do atleta, no entanto, resolveram tudo nesta segunda sem a presença do centroavante.Por conta da atual realidade financeira do clube, a manutenção de Diego Souza dependeria de uma redução salarial do jogador, mas o acordo acabou não acontecendo. Até o fim do contrato (2021), o Botafogo gastaria cerca de R$ 11 milhões em salário -contando apenas a partir de 2020. A multa que será paga para rescisão é bastante inferior."O acordo foi muito bom para o Botafogo. Não é nem perto do que gastaríamos de salário do atleta até o fim do contrato, mas não posso revelar qual a quantia. O que, repito, é que o acordo foi bom para o clube dentro do cenário", disse Carlos Augusto Montenegro.Desta forma, Diego Souza está livre no mercado da bola. O Sport, clube por onde ele já tem passagem, demonstrou interesse em contar com ele para 2020.Diego Souza chegou ao Botafogo no começo do ano passado como grande contratação para a temporada. À época, a ideia era que ele atuasse como centroavante, mas, no decorrer das partidas, acabou não engrenando e o ataque foi uma das maiores pedras no sapato do clube no último ano.O volante Cícero também estava em situação semelhante, mas, neste caso, as tratativas tiveram um final feliz. O jogador aceitou a redução salarial e permanecerá no elenco alvinegro.