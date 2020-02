Botafogo age rápido e define Paulo Autuori como substituto de Valentim

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Paulo Autuori é o novo técnico do Botafogo. Após demitir Alberto Valentim no último domingo (9), quando sofreu derrota para o Fluminense, o clube agiu rápido e definiu a troca no comando com um intervalo de aproximadamente 48 h.A informação sobre o acerto foi inicialmente divulgada pelo jornal Lance. Encaminhada nesta terça (11), a contratação deve ser fechada nesta quarta-feira (12).Apesar da rápida definição, o Botafogo viveu momentos intensos. Muitos treinadores foram oferecidos e alguns outros sondados pelo clube. O comitê de futebol se reuniu em diversas oportunidades e debateu o perfil do novo profissional.Devido à falta de verba, uma coisa ficou logo clara: o Botafogo não teria condições de pagar um salário muito alto e foi estabelecido um teto de R$ 200 mil. Essa decisão já descartou uma grande quantidade de profissionais.Além disso, o Botafogo queria alguém que pudesse fazer o clube reviver os grandes momentos. Alguém que conhecesse a história do clube e que trouxesse identificação. Foi nesse sentido que o nome de Autuori ganhou força.Mesmo tendo sondado a situação de Rodrigo Santana, com passagem pelo Atlético-MG, e Cuca, o preferido da torcida, que não está disponível, o Botafogo viu em Autuori o casamento perfeito.Caso Autuori não tivesse interesse, o Botafogo estava decidido a apostar em Bruno Lazaroni, auxiliar permanente do clube e que tem sido trabalhado para assumir o time em algum momento, como ocorreu com Jair Ventura, Felipe Conceição e Eduardo Barroca.Paulo Autuori terá uma intertemporada pela frente, já que o Botafogo só voltará aos gramados no dia 1º de março, contra o Boavista, na primeira rodada da Taça Rio. O duelo deverá marcar também a estreia de Honda pelo clube alvinegro.