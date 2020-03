Bom momento anima o Santos contra Mirassol

Facção julgava e matava na invasão Monte Horebe

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bastaram uma boa atuação no clássico com o Palmeiras, apesar do empate por 0 a 0, no Pacaembu, e uma vitória diante do Defensa y Justicia por 2 a 1, na Argentina, pela estreia na Libertadores, para renovar os ânimos no Santos.

Para confirmar a boa fase e afastar de vez a pressão que rondava a Vila Belmiro, a equipe praiana busca a vitória sobre o Mirassol, neste sábado (7), o que a deixaria muito próxima das quartas de final do Paulista.

Desde a última partida em seu estádio, há quase um mês, na vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, o Santos atravessou períodos turbulentos, com péssimas atuações contra Ferroviária e Ituano e questionamentos em relação ao trabalho de Jesualdo Ferreira.

Agora, o clube alvinegro tem a chance de encerrar um jejum de três jogos no Estadual e embalar sob o comando do português.

"Retomamos a confiança, e com isso, os resultados e a evolução coletiva aparecem. Isso acaba ajudando a entrarmos mais tranquilos", afirmou o atacante Eduardo Sasha nesta sexta (6).

"O trabalho é feito aos poucos desde o início. Muitas vezes se quer o resultado imediato, ainda mais pelo último ano. Uma nova forma de ver futebol leva tempo", disse o camisa 27.

Jesualdo deve manter a base titular que derrotou o Defensa, mas pode promover a estreia do lateral direito Madson no lugar de Pará. No meio, Jobson treinou na vaga de Evandro.

Em alta com o chefe e com a torcida, os Meninos da Vila Yuri Alberto e Kaio Jorge disputam uma vaga no setor ofensivo.

SANTOS

Everson, Madson, Lucas Veríssimo, Luan Peres, Felipe Jonatan; Jobson, Sánchez e Pituca; Sasha, Yuri Alberto e Soteldo. T.: Jesualdo Ferreira

MIRASSOL

Kewin; Daniel Borges, Luiz Otávio, Reniê e Ernandes; Luís Oyama, Neto Moura, Camilo e Matheus Rocha; Chico e Rafael Silva. T.: Ricardo Catalá

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Horário: 19h30

Juiz: Ilbert Estevam da Silva