Bolsonaro pede opinião de seguidores sobre transgêneros no esporte

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) usou sua conta no Twitter no início da noite desta segunda-feira (13) para questionar seus seguidores sobre a presença de atletas transgêneros no esporte.Bolsonaro publicou uma chamada de um site que fala sobre a ideia de alguns políticos dos EUA criarem leis para proibirem atletas transexuais de competir com mulheres. "Qual a sua opinião?", postou o presidente, sem dizer o que pensa sobre o tema.O jornal americano The Wall Street Journal informou no último dia 7 que os estados de New Hampshire, Washington, Geórgia, Tennessee e Missouri estudam como proibir que competidores transgêneros participem de competições femininas.No Brasil, o assunto ganhou força no passado, quando a jogadora Tifanny Abreu se tornou a primeira atleta transgênero a disputar a Superliga feminina de vôlei.Em abril de 2019, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, classificou como "inaceitável e ridículo" a permissão para que transexuais disputem campeonatos profissionais femininos.