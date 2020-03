É preciso parar a rede de milícia que fomenta o ódio e divide o País

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Betis venceu o Real Madrid por 2 a 1, neste domingo (8), no Benito Villamarín, em partida válida pela 27° rodada do Campeonato Espanhol. Com o resultado, a equipe merengue perdeu a liderança da competição para o rival Barcelona, que venceu sua partida no sábado (7).

Estacionado com 56 pontos, o Real desceu para o segundo lugar da tabela. Em partida contra a Real Sociedad, ontem, o Barça ganhou por 1 a 0 e conquistou 58 pontos. Na última rodada, a equipe de Zidane havia perdido a liderança após perder o clássico. Já o Betis subiu do 14º para o 12º lugar na tabela, com 33 pontos.

O Betis abriu o placar, aos 39min do primeiro tempo, com um golaço de Sidnei. Após cobrança de escanteio pela direita, Fekir finalizou em cima da defesa e Sérgio Ramos tentou sair jogando, mas Fekir dividiu com ele e Sidnei acabou chutando cruzado, no ângulo de Courtois.

O empate veio aos 47min, após Sidnei cometer falta em Marcelo dentro da área e o árbitro marcar pênalti. Karim Benzema cobrou no canto esquerdo e converteu.

Na segunda etapa da partida, o Betis voltou a ficar a frente no placar. Guardado roubou a bola no ataque e serviu Cristian Tello, que finalizou no campo esquerdo do goleiro e garantiu a vitória da equipe.

Na sexta-feira (13), o Real volta a campo pelo Espanhol, em casa, em partida contra o Eibar.