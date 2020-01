Barcelona volta a sondar Matheus Fernandes, volante do Palmeiras

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)- O Barcelona voltou a fazer sondagens sobre a situação de Matheus Fernandes, volante do Palmeiras. O atleta de 21 anos está no radar da equipe espanhola desde os tempos de Botafogo.Não houve nenhuma proposta oficial, mas o negócio agradaria ao Alviverde dependendo do valor que for oferecido. A equipe paulista está em reformulação e tem feito negócios para melhorar seu caixa.O Palmeiras comprou 75% dos direitos econômicos de Matheus por R$ 16 milhões e sempre foi muito elogiado internamente, apesar de não receber tantas chances.O Alviverde já vendeu Artur, por R$ 27 milhões ao Red Bull Bragantino, e estuda a proposta do Almería por Gustavo Scarpa. Carlos Eduardo já tem a sua saída encaminhada para o Athletico, assim como Victor Luis e Hyoran, que devem ser negociados com o Atlético-MG.Antes deles, o time já havia confirmado a saída de Borja, para o Junior Barranquilla, Thiago Santos, para o FC Dallas, e Antônio Carlos, para o Orlando City. Fernando Prass e Edu Dracena também saíram após término do vínculo.