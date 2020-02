Barcelona vence Betis de virada e segue na vice-liderança no Espanhol

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona venceu o Betis por 3 a 2, neste domingo (9), no Benito Villamarín, em Sevilha, pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol. Os visitantes conseguiram a virada no segundo tempo depois de ficarem duas vezes atrás no placar.Agora, o Barça segue com 49 pontos, três menos que o líder Real Madrid. Já o Betis manteve a 13ª posição, com 28 pontos.O time da casa abriu o placar logo aos 5 minutos em um pênalti marcado após o árbitro confirmar pelo VAR a bola na mão do zagueiro Clément Lenglet. Canales cobrou no canto direito do goleiro alemão Ter Stegen e marcou o primeiro gol do jogo.O empate veio apenas três minutos depois, pelos pés de Frenkie de Jong. Messi deu um belo passe para o meio-campista, que invadiu a área e bateu para o fundo o gol.Aos 25, o Betis voltou a ficar à frente no placar. Vidal perdeu a bola no meio do campo e Rodríguez lançou para Fekir chutar cruzado e marcar o seu.Aos 47 minutos, veio novamente o empate. Após lançamento, Sergio Busquets recebeu na área e finalizou. Os jogadores do Betis reclamaram de falta no lance, mas o juiz encerrou a primeira etapa sem revisar o lance.No segundo tempo, o Barça virou o jogo com gol de cabeça de Lenglet aos 26 minutos.A partida encerrou com dois jogadores a menos em campo, um de cada lado. Fekir recebeu o segundo amarelo após reclamação e foi expulso. Já Lenglet recebeu direto o cartão vermelho após falta dura em Joaquín.