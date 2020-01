Barcelona supera Real Madrid e lidera ranking de faturamento pela 1ª vez

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Se a situação fora dos campos é conturbada pela mudança de treinador, a condição financeira do Barcelona é cada vez mais tranquila.Isso porque o clube catalão ultrapassou o Real Madrid e ficou no ranking da lista anual dos clubes com maior faturamento do mundo. O levantamento foi elaborado pela consultoria Deloitte e se chama "Football Money League".É a primeira vez que o Barcelona fica na 1ª posição do relatório. De quebra, a equipe espanhola ainda bateu um recorde de receitas ao ultrapassar a casa de 800 milhões de euros de receitas, totalizando 840 milhões de euros (cerca de R$ 3,8 bilhões).O Real Madrid, que estava no topo do ranking na temporada passada, ficou na vice-liderança, com 757 milhões de euros (cerca de R$ 3,5 bilhões). O Manchester United completa o "pódio" com 711 milhões de euros (cerca de R$ 3,2 bilhões).Outro destaque ficou para o Tottenham, que alcançou a 8ª posição, seu melhor desempenho desde que o relatório foi criado. Com o feito, o clube obteve a maior receita entre times de Londres pela primeira vez desde 1996/97.O Lyon (17°) e o Napoli (20°) aparecem pela 1ª vez no ranking dos 20 mais ricos elaborado pela consultoria.Veja o top 20 divulgado pela Deloitte:1 - Barcelona - 840 milhões de euros2 - Real Madrid - 757 milhões de euros3 - Manchester United - 711 milhões de euros4 - Bayern de Munique - 660 milhões de euros5 - PSG - 635 milhões de euros6 - Manchester City - 610 milhões de euros7 - Liverpool - 604 milhões de euros8 - Tottenham - 521 milhões de euros9 - Chelsea - 513 milhões de euros10 - Juventus - 459 milhões de euros11 - Arsenal - 445 milhões de euros12 - Borussia Dortmund - 377 milhões de euros13 - Atlético de Madri - 367 milhões de euros14 - Inter de Milão - 364 milhões de euros15 - Schalke 04 - 324 milhões de euros16 - Roma - 231 milhões de euros17 - Lyon - 220 milhões de euros18 - West Ham - 216 milhões de euros19 - Everton - 213 milhões de euros20 - Napoli - 207 milhões de euros