Barcelona supera Real Madrid e é o clube que mais arrecada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Barcelona desbancou o Real Madrid e foi o time que mais arrecadou na última temporada europeia. Segundo relatório da Deloitte, multinacional de auditoria e consultoria empresarial, a equipe catalã arrecadou 840,8 milhões (R$ 3,86 bilhões) entre agosto de 2018 e maio de 2019.Trata-se do 23º relatório anual divulgado pela companhia e pela primeira vez um clube superou a barreira dos 800 milhões de euros (R$ 3,67 bi).No documento divulgado no ano passado e referente a 2017-2018, Barcelona e Real Madrid também ocupavam os dois primeiros lugares, mas em ordem invertida. A equipe da capital estava em primeiro.Segundo o relatório divulgado nesta semana, o Real Madrid arrecadou quase 100 mi de euros (R$ 459,7 mi) a menos que o Barcelona. Ficou em 757,3 mi (R$ 3,48 bi).Pelo ranking da Deloitte, o terceiro colocado em arrecadação é o Manchester United (ING), com 711,5 mi de euros (R$ 3,27 bi), seguido pelo Bayern de Munique-ALE (660,1 mi de euros ou R$ 3 bi). Os dois mantêm as mesmas posições do ano anterior. Mas o Paris Saint-Germain (FRA) entrou pela primeira vez na lista dos cinco clubes mais ricos do mundo, com 635,9 mi de euros (R$ 2,9 bi). Ocupou a vaga que antes era do Manchester City (ING), que caiu para sexto com 610,6 mi de euros (R$ 2,8 bi).A relação dos dez clubes de maior arrecadação é completada com três clubes da Premier League inglesa e um da Série A italiana. O Liverpool obteve na temporada passada 604,7 mi de euros (R$ 2,78 bi), seguido pelo Tottenham Hotspur (521,1 mi de euros ou R$ 2,39 bi) e Chelsea (513,1 mi de euros ou R$ 2,35 bi). A Juventus está em 10º com 459,7 mi de euros (R$ 2,1 bi).Os 20 principais times de futebol do mundo geraram 9,3 bilhões de euros na temporada passada (R$ 42,75 bi), um aumento de 11% em relação à temporada anterior. O crescimento foi por causa dos direitos de transmissão (mais 11%), receitas comerciais (9%) e dinheiro movimentado nos estádios em dias de jogos (4%).Veja abaixo os clubes que completam o ranking dos 20 clubes que mais arrecadaram na última temporada (em euros):11º Arsenal (ING) - 445,6 mi12º Borussia Dortmund (ALE) - 377,1 mi13º Atlético de Madri (ESP) - 367,6 mi14º Internazionale (ITA) - 364,6 mi15º Schalke 04 (ALE) - 324,8 mi16º Roma (ITA) - 231 mi17º Lyon (FRA) - 220,8 mi18º West Ham (ING) - 216,4 mi19º Everton (ING) - 213 mi20º Napoli (ITA) - 207,4 mi