Barcelona sofre, mas vence time da 3ª divisão na Copa do Rei

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona sofreu para eliminar um time da terceira divisão espanhola na Copa do Rei. Nesta quarta-feira (22), atuando fora de casa e em jogo único, o time catalão superou o modesto UD Ibiza por 2 a 1 e, com sufoco, avançou para as oitavas de final da competição. Griezmann marcou duas vezes e conduziu a virada.O gol que abriu o placar para o Ibiza foi feito por Caballe aos oito minutos do primeiro tempo; ele recebeu a bola após um cruzamento rasteiro de Perez Mateo e finalizou bem, ignorando a marcação do meia Ricard Puig, que tentava acompanhá-lo na corrida.O resultado se manteve adverso para o Barcelona até os 27 do segundo tempo, quando De Jong serviu Griezmann com um belo passe e viu o francês empatar. Embora o Barça não tenha contado com Lionel Messi, é importante destacar que a equipe de Quique Setién teve jogadores importantes.Griezmann pode até ter sido prejudicado pela fraca atuação coletiva do time, mas demorou para brilhar individualmente. Porém, quando esteve na cara do gol -e principalmente quando contou com lançamento de De Jong-, o atacante francês foi decisivo. Aos 50 minutos do segundo tempo, definiu a virada.Este foi o segundo compromisso de Quique Setién no comando do Barça. Diferentemente da estreia, que teve gol de Messi na vitória por 1 a 0 sobre o Granada, no Camp Nou, o primeiro teste sem o camisa 10 pode ter deixado a torcida preocupada. No próximo sábado (25), o time visita o Valencia pelo Espanhol.