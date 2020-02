Avaí demite técnico português após sete jogos e queda na Copa do Brasil

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Durou pouco a passagem de Augusto Inácio pelo Avaí. Na tarde desta sexta-feira (14), o clube catarinense anunciou a demissão do técnico português, que havia fechado com o clube em dezembro do ano passado, após o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro.Em pouco menos de dois meses no comando, Augusto Inácio comandou o Avaí em sete partidas, nas quais conquistou apenas duas vitórias. Ele ainda obteve quatro derrotas e um empate.O que mais pesou para a saída do técnico português foi a eliminação precoce na Copa do Brasil. Na noite de quinta (13), o Avaí deu à adeus ao torneio após ser derrotado por 2 a 0 pela Ferroviária, no interior de São Paulo.Além disso, o Avaí ocupa a sexta colocação, entre dez participantes, no Campeonato Catarinense.