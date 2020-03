Autuori diz que atuação no 1º tempo é caminho a ser seguido pelo Botafogo

É preciso parar a rede de milícia que fomenta o ódio e divide o País

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo perdeu por 3 a 0 para o Flamengo neste sábado (7), no Maracanã. Apesar do resultado ruim, o time teve grande atuação no primeiro tempo, quando segurou o rival e ainda teve as melhores oportunidades de abrir o placar, o que não ocorreu.

Para o técnico Paulo Autuori, o desempenho do Botafogo nos primeiros 45 minutos foi um exemplo do que o time deverá tentar apresentar daqui para frente. O treinador, por outro lado, tratou de reclamar da diferença para o que foi apresentado na etapa complementar.

"O jogo são 90 minutos. Fazer um tempo bom e outro ruim não dá. A primeira parte nos deu a ideia do caminho que temos que pegar. Depois do gol, acho que temos que ser mais fortes mentalmente. Não ir abaixo, tem que continuar fazendo as coisas que estavam boas", disse Autuori.

"Temos que ter capacidade tática, estratégica e mental. Tivemos boas chances na primeira parte, subimos a marcação, e o Flamengo não teve chance excepcional. Agora é focar no jogo de terça. Falei com os jogadores que sabemos o caminho para crescer, mas exige sacrifício", completou o treinador do Botafogo.

O Botafogo volta a campo na terça-feira, quando receberá o Paraná pela terceira fase da Copa do Brasil. A partida também marcará a estreia de Honda pelo Alvinegro. O japonês conseguiu a documentação necessária e está regularizado.