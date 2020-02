Atlético-MG viaja para jogo da Copa do Brasil sem Réver e Diego Tardelli

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG divulgou, na manhã desta terça-feira (25), a lista de relacionados para o jogo contra o Afogados (PE) pela segunda fase da Copa do Brasil, marcado para o dia seguinte.Réver, que se queixou de dores musculares recentemente, está fora do duelo, que terá início às 21h30 (de Brasília) desta quarta (26), no estádio Valdemar Viana de Araújo, o Vianão, em Afogados da Ingazeira (PE).O zagueiro ficou em Belo Horizonte fazendo um tratamento para voltar a jogar nos próximos compromissos da equipe. Além do defensor, o Atlético também não contará com o lateral-direito Patric e Diego Tardelli, ainda em trabalho de recondicionamento físico.Rafael Dudamel contará com Guga e Mailton para a lateral direita. Para montar a zaga, o treinador terá Gabriel, Gustavo, Igor Rabello e Iago Maidana à disposição. No ataque, seguirá com Di Santo.Assim, o Atlético deve entrar em campo com a seguinte formação: Michael; Gabriel, Igor Rabello e Iago Maidana; Guga, Jair, Allan, Nathan, Hyoran e Guilherme Arana; Franco Di Santo.Veja, abaixo, a lista de relacionados do Atlético:Goleiros: Michael e Victor;Laterais: Guilherme Arana, Fábio Santos, Guga e Mailton;Zagueiros: Gabriel, Gustavo, Igor Rabello e Iago Maidana;Meio-campistas: Allan, Dylan, Hyoran, Jair, Ramón Martínez, Nathan, Rómulo Otero e Zé Welison;Atacantes: Franco Di Santo, Edinho, Marquinhos, Ricardo Oliveira e Savarino.Estádio: Valdemar Viana de Araújo, em Afogados da Ingazeira (PE)Horário: 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (26)Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)