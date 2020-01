Atlético-MG tenta repatriar Róger Guedes, interessado em volta ao Brasil

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG tenta novamente a contratação de Róger Guedes, que fez sucesso pelo clube em 2018. O departamento de futebol fez contato com Paulo Pitombeira, agente do atacante, e escutou que ele gostaria de voltar ao Brasil.Confirmada pela reportagem, a informação sobre o interesse dos mineiros no atleta foi divulgada inicialmente pelo Globoesporte.com.O jogador tem contrato com o Shandong Luneng, da China, até julho de 2022. No entanto, trabalha com a possibilidade de um retorno ao futebol nacional. O Atlético se apresenta como interessado em sua contratação para 2020.O principal empecilho neste momento para um acordo é o tempo de contrato e as exigências para a liberação do jogador. Com mais dois anos e meio de vínculo, os chineses não querem liberar sem uma compensação financeira.O atacante de 23 anos é utilizado com frequência no futebol chinês. Em 2019, ele disputou 25 jogos e marcou 13 gols. O seu desejo de volta ao Brasil é para ficar mais perto da família.Róger Guedes foi vendido ao Shandong Luneng em julho de 2018 por 9,5 milhões de euros (R$ 41,6 milhões à época). Na ocasião, ele tinha os direitos ligados ao Palmeiras.