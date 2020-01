Atlético-MG goleia o ABC e avança para a terceira fase da Copa São Paulo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG venceu o ABC por 4 a 0 na tarde deste domingo (11), pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Echaporã, Giovanni Filippi, Luciano Souza e Kevin marcaram para o Galo no jogo disputado no Joaquinzão.Com um início de partida bem morno, a equipe mineira manteve mais posse de bola, mas teve problemas para furar a defesa do ABC. Depois dos 30 minutos, os ataques passaram a ser mais fortes e, consequentemente, originou os gols. Aos 35, Giovani recebeu na área de Calebe, que não desperdiçou e cabeceou para abrir o placar para o Atlético-MG. Aos 39, Thiago Juan invadiu a área e tocou para Echaporã. Mesmo impedido, o camisa 7 chutou para as redes e teve o gol validado.Na volta do intervalo, o ABC começou a atacar mais e a partida entre as equipes ficou mais equilibrada, com chances de gol para ambos os clubes. O empenho, entretanto, prêmio o Atlético aos 14 minutos, após Kevin receber um lançamento de Thiago Juan e marcar o seu. No final, aos 39 minutos, Luciano invadiu a área e tocou rasteirou para encerrar a goleada.Atlético-MG vai encarar o vencedor do duelo entre São Bernardo e River-PI. O jogo entre as equipes começou às 15h (de Brasília), em Guaratinguetá. O confronto da terceira fase ainda não tem dia e horário definidos.