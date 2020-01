Atlético-MG goleia de novo e enfrentará o Grêmio nas oitavas da Copinha

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG está nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A equipe venceu o São Bernardo por 4 a 1 na tarde desta terça-feira (14) e garantiu vaga na fase final do torneio.Calebe (três vezes) e Echaporã marcaram para os mineiros. Diogo fez o único gol do time paulista no estádio Nicolau Alayon, no bairro da Água Branca, zona oeste de São Paulo. Com o resultado, os mineiros avançam e enfrentarão o Grêmio, que goleou a Chapecoense por 4 a 0 para avançar.No primeiro tempo, o São Bernardo teve mais posse de bola, mas foi pouco objetivo e pecou pela falta de criatividade na armação das jogadas.Já o Atlético foi mais eficiente no setor ofensivo, principalmente pelo lado esquerdo, com Echaporã. O camisa 7 começou a jogada do primeiro gol e deu a assistência para o segundo, ambos marcados por Calebe.Após construir vantagem de dois gols no primeiro tempo, o Atlético voltou pouco interessado no jogo para a segunda etapa. O São Bernardo cresceu na partida e diminuiu o placar aos 13 minutos, com Diogo.O Atlético reagiu imediatamente e ampliou aos 14 minutos, com Echaporã. Aos 27 minutos, Calebe chegou ao seu hat-trick e deu números finais à goleada.