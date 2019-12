Atlético-MG fecha com Dudamel e espera assinatura para anúncio

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG se acertou com treinador Rafael Dudamel para 2020. O anúncio, porém, só será feito após a assinatura do contrato com o venezuelano, que treinava a seleção de seu país natal. Ele deve ser confirmado às vésperas da pré-temporada do clube.O presidente do Atlético, Sérgio Sette Câmara, confirmou que há acerto com um treinador, mas, por ora, evita falar o nome por causa de uma cláusula de confidencialidade no acordo com o estrangeiro, segundo explicou em entrevista à Radio da Massa."Treinador do Galo não chega hoje, não vai chegar até o final do ano, porque, na verdade, ele vai chegar aqui para iniciar os trabalhos. O planejamento vem sendo feito há muito tempo. Algumas pessoas já conhecem meu estilo de trabalhar, sou uma pessoa que gosta de fazer de uma forma bem mineira, entendo que o segredo é a alma do negócio. A torcida pode ter certeza: nós já temos treinador, não vou dizer ainda por umas questões de negócio", disse Sette Câmara."A torcida pode ficar tranquila, nós já estamos com treinador, já estamos falando com ele há algum tempo, sobre quem nós vamos trazer, reforços bem próximos de serem contratados. É que, muitas vezes, é difícil você encontrar o jogador, porque eles estão de férias. Mas existem negociações de toda sorte", acrescentou.Dudamel se encontrou com o mandatário atleticano em São Paulo há cerca de duas semanas. Desde então, o clube tenta um acordo. Porém, no decorrer do negócio, houve a possibilidade de contratação de Jorge Sampaoli. O time mineiro, contudo, desistiu de acerto com o argentino.