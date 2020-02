Atlético-MG bate Unión, mas perde no agregado e está fora da Sul-Americana

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG até venceu o Unión, da Argentina, por 2 a 0 nesta quinta-feira (20), mas acabou eliminado da Copa Sul-Americana. Mesmo com a vitória no Independência, a equipe alvinegra ficou atrás no placar agregado (3-2) depois de um revés por 3 a 0 no jogo de ida.Rómulo Otero, em bela cobrança de falta, e Hyoran, que converteu pênalti sofrido por Réver em gol, marcaram ainda no primeiro tempo. Na etapa final, a equipe de Rafael Dudamel seguiu dominante, mas perdeu intensidade e não conseguiu chegar ao terceiro gol, o que levaria a disputa para as penalidades.Os argentinos ainda não sabem o adversário da próxima etapa do torneio continental. Haverá um novo sorteio na Conmebol para definir o oponente da equipe na segunda fase. Já o Atlético agora vira a chave para a Copa do Brasil —na quarta (26), visitará o Afogados (PE) em jogo que decidirá vaga na terceira fase.ATLÉTICO-MGMichael; Igor Rabello, Réver (Iago Maidana) e Gabriel; Guga (Ricardo Oliveira), Jair, Nathan e Guilherme Arana; Hyoran, Otero (Marquinhos) e Di Santo. T.: Rafael Dudamel.UNIÓN SANTA FEMoyano; Milo (Ezequiel Bonifacio), Calderón, Bottinelli e Corvalán; Elías, Méndez, Cabrera e Blasi; Carabajal (Franco Troyansky) e Walter Bou (Nicolás Mazzola). T. Leonardo Madelón.Estádio: Independência, em Belo HorizonteÁrbitro: Jesús Valenzuela (VEN)Cartões amarelos: Nathan e Iago Maidana (CAM); Franco Calderón, Elías, Federico Milo e Franco Troyansky (UNI)Gols: Rómulo Otero (CAM), aos 15min, e Hyoran (CAM), aos 28min do 1º tempo