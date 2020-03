Atlético-MG anuncia a contratação do técnico Jorge Sampaoli

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) 0 O Atlético-MG anunciou nesta domingo (1) a contratação do técnico argentino Jorge Sampaoli, 59. Ele estava sem clube desde o fim da temporada passada, quando se desligou do Santos. Antes de fechar com o time mineiro, ele chegou a negociar com o Palmeiras, não não houve acordo financeiro.O argentino Jorge Sampaoli, 59, comandou o Santos em 2019 Ivan Storti - 29.nov.19/Santos FC O argentino Jorge Sampaoli, 59, comandou o Santos em 2019 O argentino deve assinar nesta segunda (2) um vínculo até 2021 com o time mineiro, que demitiu na semana passada o venezuelano Rafael Dudamel, 47, após a eliminação na Copa do Brasil diante do modesto Afogados-PE, na segunda fase da competição mata-mata.O anúncio da contratação do treinador foi feito pelo presidente do Atlético, Sergio Sette Câmara, em sua conta no Twitter.