Athletico-PR sofre, mas vence o Peñarol em casa na estreia da Libertadores

Invasão Monte Horebe serviu a projeto eleitoral e tornou-se descartável

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Athletico-PR sofreu, mas conseguiu iniciar a Libertadores com vitória. A equipe derrotou o Peñarol por 1 a 0 nesta terça-feira (3), na Arena da Baixada. O atacante Bissoli, de letra, fez o gol do triunfo aos 30 minutos do segundo tempo.

Empurrado por mais de 20 mil torcedores que assistiram à partida, o atual campeão da Copa do Brasil teve as melhores chance do duelo. No primeiro tempo, acertou a trave com o zagueiro Thiago Heleno, de cabeça.

Aos 12 minutos da etapa final, Erick perdeu grande oportunidade na área e viu o goleiro do Peñarol fazer uma defesa difícil. Cinco minutos depois, o arqueiro ainda evitou um gol de Bissoli de cabeça. A bola ainda bateu no travessão antes de sair.

De tanto buscar o gol, o Athletico-PR conseguiu abrir o placar. Nikão recebeu pelo lado direito, encarou a marcação, driblou e cruzou na medida para Bissoli. O atacante finalizou com estilo e fez 1 a 0.

O Athletico-PR, dessa forma, soma seus primeiros três pontos na Libertadores. Nesta quarta (4), Jorge Wilstermann e Colo-Colo se enfrentam na Bolívia.

Na próxima rodada, o time brasileiro enfrenta o Colo-Colo no Chile. O jogo será na quarta seguinte (11). Peñarol e Jorge Wilstermann se enfrentarão no Uruguai no mesmo dia.