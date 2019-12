Athletico Paranaense anuncia Dorival Júnior como novo técnico

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A novela em relação ao novo técnico do Athletico Paranaense no mercado da bola chegou a um final no início da noite desta sexta-feira (27). O clube paranaense anunciou a contratação de Dorival Júnior, ex-Santos, Flamengo e Vasco, até o fim de 2020.Dorival terá a missão de comandar o Athletico na Supercopa do Brasil, Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil."É uma honra poder vestir essa camisa, uma camisa pela qual eu tenho um respeito muito grande, uma admiração por todo o trabalho que está sendo desenvolvido", disse o novo treinador rubro-negro ao site oficial do Athletico.Dorival chega para dar sequência ao trabalho de Tiago Nunes e Eduardo Barros, que assumiu o comando interinamente depois que o técnico campeão da Copa do Brasil aceitou a proposta do Corinthians.Aos 57 anos, Dorival acumula passagens por São Paulo, Santos, Palmeiras, Fluminense, Vasco, Internacional, Atlético Mineiro, Coritiba, Cruzeiro, São Caetano, Avaí, Sport, Juventude, Criciúma, Fortaleza e Figueirense e teve o último trabalho no Flamengo, em 2018."Agora tenho a oportunidade de estar à frente desta grande equipe. Tenho certeza que darei meu máximo para que a torcida athleticana continue tendo grandes resultados, continue sonhando alto", acrescentou.Dorival foi uma opção à tentativa dos paranaenses de contar com Rogério Ceni. No início do mês, o atual comandante do Fortaleza foi procurado pela diretoria do Furacão. Entretanto, o ex-goleiro preferiu seguir na capital cearense.Alguns estrangeiros também foram cogitados na Arena da Baixada. Sebastian Beccacece, Ariel Holan, Gustavo Quinteros, Domenec Torrent e Miguel Angel Ramírez apareceram como possibilidades, mas foram descartados.