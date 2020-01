Astro do basquete, Kobe Bryant, 41, morre em acidente de helicóptero nos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O americano Kobe Bryant, 41, considerado um dos maiores jogadores de basquete da história, morreu neste domingo (26) em um acidente de helicóptero em Calabasas, na Califórnia, cidade próxima próxima a Los Angeles. A informação foi revelada pelo site de celebridades TMZ.



O helicóptero em que o ex-jogador estava caiu e pegou fogo por volta das 10h no horário local (15h no horário de Brasília). Além de Bryant, outras quatro pessoas estavam na aeronave. O departamento de polícia local confirmou que todos os ocupantes da aeronave morreram.



Bryant é conhecido por sua carreira como do Los Angeles Lakers, onde atuou como ala-armador por 20 anos, até se aposentar em 2016. Durante a carreira conquistou cinco títulos da NBA e duas medalhas de ouro com a seleção americana de basquete nas Olimpíadas de Pequim-2008 e Londres-2012.



De acordo com o TMZ, Bryant costumava usar seu helicóptero para viagens. O ex-jogador deixa a mulher, Vanessa, e quatro filhas, uma delas nascida em junho do ano passado.



Além dos prêmios esportivos, o ex-jogador também ganhou um Oscar, em 2018, pelo curta-metragem de animação “Dear Basketball”, do qual foi criador e narrador. Com seis minutos de duração, o filme é baseado em um poema que Bryant escreveu quando anunciou a aposentadoria da NBA.



No sábado (25), Bryant foi superado por LeBron James como terceiro maior pontuador da liga. O ex-jogador marcou 33.643 pontos na NBA em sua carreira, enquanto LeBron chegou a 33.655 na partida.