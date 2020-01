Arboleda é multado pelo São Paulo após usar camisa do Palmeiras

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo definiu o tipo de punição para o equatoriano Robert Arboleda, que nas férias de dezembro foi fotografado com uma camisa do rival Palmeiras. O clube resolveu multar o zagueiro, em valores mantidos em sigilo, e também aplicou uma advertência a ele.Ele chegou a pedir desculpas pelo ocorrido, em uma publicação em suas redes sociais, um dia depois da polêmica. Na ocasião, o zagueiro considerou "uma estupidez" ter permitido ser fotografado com uma camisa de um dos maiores rivais de seu clube.A diretoria não comenta o assunto para evitar uma exposição maior do jogador, que passou a ser xingado por torcedores nas redes sociais —havia pedidos ainda para ele fosse afastado dos demais companheiros ou até vendido pelo São Paulo.Há um cuidado para que Arboleda, considerado um ativo importante para uma eventual negociação e também peça fundamental para que a defesa tenha se estabelecido com destaque nos dois últimos anos, não seja muito desvalorizado pelo episódio.Nesta segunda-feira (130, o zagueiro treinou mais uma vez como titular ao lado de Bruno Alves e deve seguir assim para o início do Campeonato Paulista. O São Paulo já perdeu Walce por lesão grave no joelho por até oito meses e não quer se desfazer de um jogador importante.