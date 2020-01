Após temporada ruim em 2019, Guarani busca melhor desempenho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O torcedor do Guarani não teve o que comemorar em 2019. Afinal, o Guarani sofreu um apagão na reta final do Paulista, com derrota no Dérbi campineiro, que impediu a classificação às quartas e flertou com o rebaixamento a maior parte da Série B do Brasileiro.Agora, se a expectativa não é levantar taças, ao menos o Alviverde espera menos sofrimento."A ideia é ter um ano mais seguro. O primeiro objetivo é fazer um Paulistão seguro para planejar melhor o ano, correndo menos riscos. Sem contratar muito, como ano passado", explicou o jovem técnico Thiago Carpini, 35 anos, que livrou o time da degola no Nacional."Os erros de 2019 nos fortaleceram", completou.GUARANI FUTEBOL CLUBEApelido: Bugre Fundação 2/4/1911Estádio: Brinco de Ouro da Princesa, com capacidade para 29.130 pessoasPrincipais títulos: um Brasileiro (1978) , uma Série B do Brasileiro (1981) e duas Séries A-2 do Paulista (1949 e 2018)Melhor colocação: Vice campeão (1988 e 2012)Técnico: Thiago Carpini11º colocado no Paulistão-19