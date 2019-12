Após Sampaoli, Santos segue na vanguarda

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A palavra "vanguarda" já virou quase um bordão de Vanderlei Luxemburgo. Ela significa estar à frente do seu próprio tempo e inspirar os que vêm depois. Seguindo esta linha de raciocínio, foi pensando em influenciar o país inteiro que o Santos foi buscar Jesualdo Ferreira, seu novo treinador.A pessoas próximas, o presidente José Carlos Peres tem destacado que está no DNA do Santos ser seguido por outros clubes e que, por isso, não faria sentido entrar no ciclo de treinadores que rodam entre os times brasileiros.Apesar de não ter tido uma boa relação com Jorge Sampaoli, o mandatário sempre avaliou que a equipe da Baixada Santista virou influência para os demais ao acertar com um técnico estrangeiro. Ao ver a agremiação como exemplo a ser seguido, ele gostaria de manter o status com o sucessor do argentino.Com a influência do sucesso de Jorge Jesus no Flamengo, Peres apostou que trazer um treinador com conceitos táticos diferentes dos usados na maioria dos clubes brasileiros seria a atitude mais acertada para o momento.Foi com esse discurso que o Santos convenceu Jesualdo a não se aposentar. Não à toa, o técnico português tem exaltado a história de seu novo clube e o quanto ele influenciou o futebol por todo o mundo."A primeira grande referência que tive do futebol brasileiro foi o Santos. Em 1962, eu ainda era novo, mas lembro que o Santos enfrentou o Benfica. Nunca mais esqueço daquele time do Santos com Dorval, Mengálvio, Coutinho, Pelé e Pepe", disse Jesualdo em sua despedida como comentarista em Portugal.