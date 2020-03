Bolsonaro não é um homem mau

BUENOS AIRES, ARGENTINA (UOL/FOLHAPRESS) - O governo argentino, em parceria com a AFA (Associação de Futebol Argentino), decidiu suspender todos os jogos de futebol no país para ajudar a conter a pandemia do novo coronavírus.

Antes, vinha sendo discutido que se passasse a haver jogos sem público. A suspensão, no entanto, foi definida depois que jogadores e clubes protestaram. Alguns atletas, em seus treinamentos, gritaram o coro: "O que somos, palhaços de circo?".

Nos últimos dias, a Conmebol já havia anunciado o adiamento das partidas da Copa Libertadores e das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022. Além disso, Brasil, Chile e Bolívia também já haviam paralisado suas competições esportivas.