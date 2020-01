Após fala homofóbica, Duílio se desculpa e diz que Corinthians 'é de minorias'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O diretor de futebol do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, se desculpou nesta sexta-feira (10) por ter repreendido o recém-contratado Victor Cantillo de usar em sua camisa o 24, mesmo número de quando atuava por seu ex-clube, o Junior Barranquilla (COL).No dia anterior, o volante colombiano assumiu, em entrevista coletiva, ter sido orientado a trocar a numeração, associado ao veado no jogo do bicho e a ofensas homofóbicas —ele terá agora a camisa 8. Antes de a entrevista coletiva ter início, Duílio disse a jornalistas "24 aqui, não"."Sim, me explicaram que não poderia usar a 24, usei muito no Junior, mas número não importa, vou dar o meu melhor, espero ajudar bem o Corinthians", disse Cantillo ao ser apresentado. Após repercussão negativa, Duílio voltou atrás."Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero me desculpar pela brincadeira infeliz e informal que fiz antes da apresentação do atleta Victor Cantillo. O Corinthians é o time do povo, é o time das minorias, é o time de todos, e sempre usa sua marca em favor de campanhas contra qualquer tipo de preconceito. Não temos nenhum problema com o número 24", disse o dirigente em vídeo publicado em sua conta no Instagram."Em 2012, quando eu também era diretor de futebol, fomos campeões invictos da Libertadores e nosso goleiro, Cássio, um dos maiores ídolos de toda a nossa história, usou essa camisa. O Cantillo usará a 8 em homenagem a Freddy Rincón, um meio-campista, também colombiano, campeão do mundo em 2000 e um grande ídolo de nossa torcida. Quero deixar claro que tenho total respeito a tudo e a todos. Um grande abraço", concluiu Duílio.