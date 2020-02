Após exames, Antony volta a treinar e deve reforçar o São Paulo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo ficou mais perto de contar com um reforço na partida contra o Oeste no sábado (22), pelo Campeonato Paulista. Isso porque Antony, negociado com o Ajax (HOL), voltou a treinar com o restante do elenco tricolor nesta quarta-feira (19), no CT da Barra Funda.Na terça (18), o atacante havia sido liberado para realizar exames médicos. Agora faltam ser definidas as últimas pendências burocráticas —o seguro, por exemplo, ainda não foi liberado. Por isso, ele teve uma carga de trabalho diferente dos demais atletas desde a segunda (17), na reapresentação da equipe.Antony também havia ficado de fora da delegação tricolor no clássico com o Corinthians no sábado (15), pela sexta rodada do Paulista.Os holandeses vão desembolsar 22 milhões de euros (incluindo bônus por metas) para contratar o jogador. O clube tricolor, por sua vez, precisava reforçar o seu caixa, pois havia fechado 2019 com déficit de R$ 180 milhões.Como a janela de transferência para a Holanda só abre no segundo semestre, o jogador poderá disputar o Campeonato Paulista, as primeiras rodadas do Brasileirão e a fase de grupos da Copa Libertadores.Após o empate com o Corinthians na rodada anterior, o São Paulo passou a somar nove pontos, na terceira colocação do grupo C do Estadual.