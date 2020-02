Antony sofre entorse no tornozelo em treino do São Paulo e vira dúvida

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Fernando Diniz não sabe se poderá contar com Antony para a partida do São Paulo no domingo (1º), contra a Ponte Preta, no Morumbi, pela oitava rodada do Campeonato Paulista.Após uma dividida com Fabinho durante o treino desta quarta-feira (26), de manhã, no CT da Barra Funda, o atacante deixou o campo mais cedo. Na sequência, os primeiros diagnósticos sinalizaram um entorse no tornozelo esquerdo.O jogador já começou o tratamento fisioterápico no Reffis. Se houver necessidade, será feito exame de imagem. Para evitar piora da lesão, ele passou a usar uma muleta e uma bota de proteção enquanto andava nas dependências do CT."Foi uma pancada na hora do treino, um lance de treino, ainda mais com o campo molhado como estava hoje, mas acredito que não tenha sido nada grave. A questão do pé protegido é mais uma precaução para não ficar forçando. Agora é aguardar, acho que ele vai fazer exame, mas não acredito que seja algo grave", disse o goleiro Tiago Volpi sobre o companheiro de equipe.Antony foi negociado com o Ajax (HOL) por 22 milhões de euros (R$ 102,2 mi), valor que inclui bonificação por eventuais metas alcançadas pelo jogador na Europa. Até a janela de transferências à Holanda voltar a ser aberta, no segundo semestre, ele poderá atuar pelo São Paulo, que fez um seguro pelo atleta.O time tricolor espera poder contar com o atacante não só diante da Ponte mas também em sua estreia na Copa Libertadores, na quinta-feira seguinte (5), contra o Binacional, no Peru.Ainda nesta quarta, o lateral-direito Juanfran não participou do treino no campo. Após a atividade de terça (25), na reapresentação do elenco, o jogador sentiu dores no pé e, no dia seguinte, fez apenas um trabalho na academia.Quem também não participou das atividades foi o zagueiro Arboleda, liberado pelo São Paulo para resolver problemas pessoais no Equador, seu país natal —ele deve se reapresentar ao clube nesta quinta (27).