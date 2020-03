Antony e Juanfran treinam e devem reforçar o São Paulo na Libertadores

CV abandona Monte Horebe levando armas e drogas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Fernando Diniz vive a expectativa de ganhar dois importantes reforços para a estreia do São Paulo na Copa Libertadores, na próxima quinta-feira (5), contra o Binacional, no Peru.

O atacante Antony, em recuperação de entorse no tornozelo esquerdo, e o lateral-direito Juanfran, dores na panturrilha direita, treinaram nesta segunda (2) no campo do CT da Barra Funda. Acompanhados de Léo, que se recupera de entorse no tornozelo esquerdo, ambos correram no gramado.

O lateral-esquerdo, porém, não deve integrar o elenco que vai enfrentar o adversário peruano na altitude de Juliaca. Já Antony e Juanfran serão avaliados diariamente para ver se têm condições de defender time tricolor na primeira rodada do torneio continental.

Os jogadores que pouco atuaram no confronto de domingo (1º), contra a Ponte Preta, disputaram um jogo-treino contra o sub-20 do clube no CT da Barra Funda. Diniz parou a atividade para passar instruções em algumas oportunidades.

A equipe titular no duelo contra os ponte-pretanos fez o trabalho regenerativo no Reffis. O São Paulo volta a treinar nesta terça (3) e embarca para a Bolívia, antes de ir de vez para o Peru, na quarta (4).