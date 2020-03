As agressões a jornalistas em Manaus

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Lucas Veríssimo foi o herói da vitória do Santos por 1 a 0 sobre o Delfín nesta terça-feira (10), pela segunda rodada da Libertadores. De cabeça, ele marcou o único tento da partida e que garantiu o triunfo santista.

O camisa 28 é um dos jogadores mais assediados do elenco do Santos, principalmente pelo futebol europeu. Veríssimo já esteve próximo do Zenit e do Spartak, ambos Rússia, além do Torino, da Itália. Hoje ele está na mira do Atlético-MG, a pedido de Jorge Sampaoli, e quer ser valorizado no Santos.

"Trabalhei com o professor (Sampaoli), ouvi esses rumores (de interesse do Atlético). A única coisa que peço é uma valorização, já tive propostas aqui no clube e ainda não fui valorizado. Digo isso diretamente para o (presidente do Santos, José Carlos) Peres, mas aqui quero falar sobre o jogo", disse ao SporTV após a vitória.

O defensor reconheceu que o Santos não teve uma grande atuação em campo, mas destacou o empenho no jogo. "Primeiramente, a gente buscou a vitória do início ao fim. Não fizemos uma grande exibição, mas o mais importante é vencer. A gente sabe que a equipe pode mais, vamos trabalhar para isso", afirmou Veríssimo.

O Santos lidera o grupo G da competição, com seis pontos. O time voltará a campo no sábado (14), às 19h, para enfrentar o São Paulo no Morumbi.