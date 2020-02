Alberto Valentim é demitido do Botafogo após derrota para o Fluminense

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Alberto Valentim não será mais técnico do Botafogo. O treinador não resistiu à derrota por 3 a 0 no clássico com o Fluminense, neste domingo (9), pelo Campeonato Carioca, e foi demitido pouco depois do confronto. O time alvinegro entrou em campo já eliminado da Taça Guanabara.



Incomodada, a diretoria decidiu pela demissão tão logo o juiz apitou o final do jogo. Restava um acerto sobre o pagamento da multa rescisória de aproximadamente R$ 1 milhão, o que ocorrerá em breve. A intenção é anunciar oficialmente a saída de Valentim tão logo o acordo sobre o parcelamento do valor pelo rompimento seja assinado.



Valentim voltou ao Botafogo em outubro do ano passado, na reta final do Campeonato Brasileiro. No começo deste ano, porém, vinha sendo alvo de constantes protestos da torcida, que demonstrava insatisfação com os resultados obtidos pelo time.



Esta foi a segunda passagem do treinador por General Severiano, tendo sete vitórias em 17 partidas. Ele já havia trabalho no Botafogo em 2018, quando conquistou o Campeonato Carioca e saiu com 11 triunfos em 25 partidas. À época, Valentim pediu para sair após receber uma proposta do Pyramids FC, do Egito.