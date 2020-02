Ainda sem Honda, Botafogo recebe o Boavista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Botafogo enfrenta o Boavista, neste domingo (1º), às 19h, no Engenhão, pela estreia na Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. A equipe alvinegra ainda não poderá contar com o meio-campista japonês Honda, que não teve sua situação burocrática regularizada na Federação Estadual.A Taça Rio é uma oportunidade para o Botafogo deixar para trás o fracasso no primeiro turno. Na ocasião, a equipe não conseguiu sequer avançar às semifinais e demitiu Alberto Valentim, o técnico que iniciou a preparação da temporada 2020. Paulo Autuori é o atual comandante.E mesmo com pouco tempo de trabalho, Autuori já quer mostrar seu estilo independentemente dos resultados que obtiver. "Nós vamos passo a passo tentar construir uma ideia de jogo. Tem partidas que vão aparecer com mais evidência e outros nem tanto. O que não podemos é renunciar nossa ideia de jogo contra qualquer adversário, seja mais forte ou mais fraco", afirmou.Em sua única partida no comando, Autuori obteve sucesso. Na Copa do Brasil, o Botafogo eliminou o Náutico na disputa por pênaltis, no estádio dos Aflitos, após empate por 1 a 1 no tempo normal.Na Taça Rio, o Botafogo precisa apagar o retrospecto recente ruim. Foram três vitórias e três derrotas que deixaram os alvinegros eliminados na primeira fase. E o adversário da estreia não é nada fácil. O Boavista foi vice-campeão da Taça Guanabara e ofereceu grande resistência na decisão contra o Flamengo -perdeu por 2 a 1."O Boavista não chegou à final da Taça Guanabara por obra do acaso. Tem um time de muita qualidade, jogadores experientes e precisamos fazer um grande jogo", afirmou o goleiro Gatito Fernández.Para essa partida, Autuori não poderá contar com o centroavante Pedro Raul. Com isso, Cícero deve ser novamente improvisado no setor. Como precisa de mais poder ofensivo, Luiz Fernando deve ser novidade no ataque, mandando o lateral Guilherme Santos para a reserva.Assim, a escalação do Botafogo para enfrentar o Boavista deve ser a seguinte: Gatito Fernández; Barrandeguy, Marcelo Benevenuto, Joel Carli, Danilo Barcelos (Guilherme Santos); Thiaguinho, Alex Santana, Bruno Nazário; Luiz Fernando (Danilo Barcelos), Cícero, Luís Henrique.Estádio: Engenhão, no RioHorário: 19h deste domingoJuiz: Paulo Renato Moreira Coelho