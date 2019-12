Aguero e De Bruyne garantem a vitória ao City contra o Sheffield no Inglês

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester City venceu neste domingo (29) o Sheffield United, por 2 a 0, em jogo realizado no Etihad Stadium, em Manchester, pelo Campeonato Inglês. Os gols do jogo foram marcados pelo atacante Sergio Aguero e o meia Kevin De Bruyne.A vitória é um suspiro de para a equipe e o treinador Pepe Guardiola, que vêm acumulando tropeços na Premier League. Na última rodada, o time tomou a virada do Wolverhampton após abrir 2 a 0.Porém, quem deu o primeiro susto foi o Sheffield, que teve um gol anulado pelo VAR por impedimento aos 29 minutos do primeiro tempo.Já na etapa final, Aguero abriu o placar aos 7 minutos com um chute forte de perna direita. Já aos 37 minutos do segundo tempo, De Bruyne puxou o ataque ainda no campo de defesa, acompanhou a jogada e recebeu dentro da área para arrematar no contrapé do goleiro.O brasileiro Gabriel Jesus jogou poucos minutos da partida. Ele entrou aos 42 minutos da partida e foi ativo no jogo, mesmo não tendo nenhuma chance clara de gol.Mesmo com a vitória, o City segue em terceiro na classificação do Inglês, com 41 pontos, atrás do líder Liverpool (55 pontos) e colado com o Leicester City (42 pontos).