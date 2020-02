Água Santa tenta desencantar no Paulista contra a Ferroviária

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de três derrotas consecutivas e uma troca de treinador, o Água Santa conseguiu ao menos pontuar no Campeonato Paulista, no qual é vice-lanterna, com o recente empate contra o Ituano. O desafio agora é vencer, o que a equipe de Diadema acredita ser possível já diante da Ferroviária em duelo a partir 15h deste sábado (8). "Tenho certeza que podemos crescer", disse o recém-chegado técnico Pintado. No estádio Distrital do Inamar, o time da casa precisará, no entanto, mostrar mais do que otimismo. O rival de Araraquara, que até então também não havia vencido no estadual, desencantou com uma goleada por 5 a 1 sobre o Oeste e apostará na mesma formação para manter o embalo. "Temos que usar aquilo que funciona", afirmou o técnico Sérgio Soares. Apesar de somar quatro pontos, três a mais do que o Água Santa, a equipe dele também se vê mal na tabela, na lanterna do grupo D —o adversário é o último do A.Atento a risco de queda, Ituano visita o Novorizontino no PaulistaSÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Campeonato Paulista chega a apenas sua quinta rodada neste final de semana, mas o Ituano já se mantem em alerta ao risco de rebaixamento, uma vez que ainda não venceu e soma dois pontos, na lanterna do grupo C. O desempenho só não é pior do que de Água Santa e Botafogo-SP, hoje na zona de queda. A ordem entre os rubro-negros é reagir neste domingo (9), em visita ao Novorizontino às 19h. "Não podemos esperar mais", disse o técnico Vinicius Bergatin. O compromisso no estádio Jorge Ismael de Biasi, no entanto, não será fácil, visto que o adversário lida com planos, por ora, bem mais ambiciosos. Invicto, o time de Novo Horizonte fechou a rodada anterior, na qual arrancou empate do São Paulo, no Morumbi, na vice-liderança do grupo B —com oito pontos, um a menos que o Santo André, deixou, inclusive, o Palmeiras fora da margem de classificação para as oitavas de final da competição.