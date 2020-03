É preciso parar a rede de milícia que fomenta o ódio e divide o País

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Precisando da vitória, o Água Santa e o Inter de Limeira jogaram neste domingo (8) para tentar se aproximar da classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. A equipe de Limeira abriu o placar no final do primeiro tempo, aos 59 minutos. De pênalti, Murilo Rangel mandou uma bola rasteira no meio do gol, o goleiro Giovani escolheu o canto direito, sem chances de defesa. O empate saiu ao final do segundo tempo, Felipe Azevedo fez o seu de cabeça para o alívio da torcida do Água Santa. O resultado deixou o Água Santa com dez pontos e na vice-liderança do Grupo A. Por sua vez, o Inter de Limeira chegou aos mesmos números de pontos, mas na terceira colocação do Grupo C.