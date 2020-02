Água Santa e Ituano ficam no empate e seguem sem vitória no Paulistão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jogo entre Água Santa e Ituano neste domingo (2) terminou com empate em 1 a 1, no estádio Distrital do Inamar. Resultado ruim para ambas as equipes que seguem sem vitória no Campeonato Paulista. O único ponto positivo foi o primeiro ponto para o time de Diadema.Em jogo morno, Água Santa manteve o domínio, mas seguia falhando na definição. O Ituano aproveitou a falta de pontaria do adversário e abriu o placar aos 16 minutos, com Gabriel Taliari. O empate aconteceu aos 29 minutos, com Luan Dias. Resultado final do confronto.Água Santa, com um ponto e na última posição do Grupo A, retorna a campo no dia 8, às 15h, contra a Ferroviária. Também no final da tabela do Grupo C, com dois pontos, o Ituano visita o Novorizontino, no dia 9, às 18h.