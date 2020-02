Aguá Santa bate Ferroviária e vence o primeiro jogo no Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Água Santa venceu a Ferroviária neste sábado (9), pelo placar de 1 a 0, e conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Paulista. O gol que deu um alívio para a equipe de Diadema no campeonato, já que estava na última posição do Grupo A, saiu dos pés de do atacante Robinho, que de pênalti colocou a bola no canto direito do goleiro Saulo, aos 36 minutos do segundo tempo. A vitória deixou o Água Santa na terceira posição, com quatro pontos, a frente do Oeste, que cai para a zona de rebaixamento pelos saldos de gols negativos. A equipe de Diadema volta a campo na próxima sexta-feira (14) contra o Botafogo-SP, às 21h30, no estádio Santa Cruz. A Ferroviária, na lanterna do Grupo D, com 4 pontos, recebe o Santos no domingo (16), às 19h, no Fonte Luminosa.