Agora com força máxima, Flá-Flu decide ida à final da Taça Guanabara

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em busca do título da Taça Guanabara, Fluminense e Flamengo se enfrentam às 20h30 desta quarta-feira (12) pela semifinal do torneio, no Maracanã. A equipe que avançar para a final enfrentará o vencedor de Boa Vista e Volta Redonda, que só jogarão no domingo (16).Com a melhor campanha na fase de grupos, com cinco vitórias e uma derrota, o time tricolor terá a vantagem do empate no clássico. Além disso, a equipe treinada por Odair Hellmann chega com moral por ter vencido o Flá-Flu da etapa de grupos, por 1 a 0 —na ocasião, no entanto, o adversário utilizou a equipe sub-23, por ter adiado início da pré-temporada para o elenco principal.O Flamengo vê no duelo, além de uma oportunidade de revanche, o início de uma série de decisões. Depois do clássico no Carioca, o time jogará a Supercopa do Brasil no domingo (16) e, na quarta que vem (19), terá a primeira partida da Recopa Sul-Americana, contra Independiente del Valle (EQU).Se vencer o Flu, o time rubro-negro ainda disputará a finalíssima da Taça Guanabará em 22 de fevereiro, quatro dias antes do jogo de volta da Recopa.Com seus principais jogadores à disposição, à exceção de Rodrigo Caio, que se recupera de um corte no joelho, o técnico Jorge Jesus deve manter time parecido ao que fechou a última temporada —há, no entanto, uma disputa no meio-campo entre Gerson e Diego.O Fluminense também deve entrar com força máxima. A escalação deve ser a mesma da recente vitória sobre o Botafogo por 3 a 0.FLUMINENSEMuriel; Gilberto, Luccas Claro, Digão e Egídio; Yuri, Henrique e Nenê; Wellington Silva, Marcos Paulo e Evanílson. T.: Odair HellmannFLAMENGO​Diego Alves; Rafinha, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson (Diego) e Everton Ribeiro; Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabriel. T.: Jorge JesusEstádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Horário: 20h30 desta quarta (12)Árbitro: Grazianni Maciel Rocha (RJ)