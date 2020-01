49ers vencem Packers e Super Bowl terá campeão inédito no século

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Super Bowl terá um campeão inédito neste século. O fato se confirmou após a vitória do San Francisco 49ers sobre o Green Bay Packers, por 37 a 20, neste domingo (19). A equipe enfrentará o Kansas City Chiefs na decisão da NFL (a liga de futebol americano).A última vez que os 49ers foram campeões da NFL aconteceu em 1994, quando derrotaram o San Diego Chargers. A equipe até chegou à final dem 2012, mas acabou perdendo para o New York Giants. Já o troféu mais recente do time de Kansas aconteceu em 1969.A 54ª edição do Super Bowl vai acontecer no próximo dia 2 de fevereiro em Tampa (Flórida), no Hard Rock Stadium.A vitória dos 49ers foi construída em um primeiro que acabou 27 a 0. Foram 30 minutos em que os Packers, além de não terem conseguido pontuar, sofreram dois turnovers (o quarterback Aaron Rodgers cedeu um fumble e uma interceptação) e somaram apenas 90 jardas no total.A distância é menor, por exemplo, do que acumulou o jogador adversário, Raheem Mostert, com 156. Ele anotou os três touchdowns de sua equipe no período.O jogo corrido foi a principal arma da equipe da California, que terminou a partida com 288 jardas terrestres, 220 delas conquistadas por Mostert.Os 49ers chegam ao Super Bowl com três derrotas na temporada.KANSASO Kansas City Chiefs está de volta ao Super Bowl após 50 anos. A equipe se classificou para a final da NFL com a vitória por 35 a 24 sobre o Tennessee Titans neste domingo.A última vez que chegou à decisão foi em 1970, quando derrotou o Minnesota Vikings por 23 a 7. É também o único título do time.Com histórico de fracassos em momentos decisivos, os Chiefs levaram um susto no primeiro quarto e viram os Titans abrirem 10 a 0. A equipe de Tennessee era a zebra dos playoffs e havia eliminado, sempre fora de casa, os favoritos New England Patriots e Baltimore Ravens.Aos poucos, o estilo ofensivo de Kansas City e o brilho do quarterback (lançador) Patrick Mahomes começaram a se impor em campo. O jogador de 24 anos marcou, correndo, o touchdown que virou o placar antes do final do segundo quarto e os Titans não conseguiram mais se recuperar.Na pós-temorada (a fase de mata-mata da NFL), Mahomes chegou a 721 jardas e nove touchdowns seja lançando a bola ou avançando com ela em suas mãos. Não foi interceptado, nem teve a bola roubada nenhuma vez.Um possível título do Super Bowl seria o primeiro do técnico dos Chiefs, Andy Reid.