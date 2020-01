2 - Novorizontino vence o Água Santa e assume liderança provisória do Grupo B

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após estrear com vitória sobre o Oeste, o Novorizontino conseguiu mais um bom resultado, agora fora de casa, ao bater o Água Santa por 2 a 0 na tarde deste sábado (25), em Diadema, na abertura da segunda rodada do Campeonato Paulista. Cléo Silva, aos 18min do primeiro tempo, e Danielzinho, aos 27min da etapa final, marcaram os gols da vitória. Com o resultado, o time de Novo Horizonte assume provisoriamente a liderança do Grupo B, com seis pontos, à frente de Palmeiras, que neste domingo (26) faz o clássico contra o São Paulo. Já o Água Santa segue sem pontuar e cai para a lanterna do Grupo A.Com golaço de João Paulo, Oeste vence o Ituano em BarueriSÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jogando na Arena Barueri, o Oeste venceu o Ituano por 1 a 0, neste sábado (25), pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O time da casa chegou a sofrer pressão no começo do jogo, mas desfez o domínio do Ituano logo aos 19min, quando João Paulo aproveitou a primeira jogada de ataque do Oeste para concluir de letra e marcar um golaço. Com o resultado, o Oeste se recupera da derrota para o Novorizontino e assume o primeiro lugar do Grupo A, com três pontos. Já o Ituano amarga seu segundo revés e continua na última posição do Grupo C.