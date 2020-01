2 - Fla tem Leo Pereira, do Athletico, no 'gatilho' com provável saída de Marí

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo não está disposto a ficar muito tempo desfalcado caso a saída de Pablo Marí para o Arsenal (ING) seja concretizada. O clube já tem engatilhada uma negociação com o zagueiro Léo Pereira, do Athlético-PR, um sonho antigo da diretoria. A informação inicial foi dada pelo Globoesporte.com e confirmada pelo UOL Esporte.O clube carioca aguarda o desfecho dos exames de Marí na equipe inglesa. O espanhol já está em Londres (ING) e deverá ser anunciado caso seja aprovado. Tão logo isso aconteça, o Flamengo irá intensificar as negociações com o Athletico-PR, que costuma fazer jogo duro para vender seus jogadores.A multa rescisória de Léo Pereira é de cerca de 6 milhões de euros (quase R$ 28 milhões) e seu contrato com os paranaenses vai até dezembro de 2022.Vale lembrar que o Flamengo já tentou contratar o zagueiro em outras oportunidades e, na maior das propostas, ofereceu cerca de 3,5 milhões de euros, algo recusado pelo Athletico.PESOU O DESEJO DE MARÍInicialmente, a diretoria rubro-negra não gostaria de se desfazer de Pablo Marí. Porém, a proposta de um clube tradicional da Inglaterra e a possibilidade de atuar na Premier League pesaram na escolha do atleta --que também considerou o fato de sua família ter o desejo de retornar à Europa.Marí foi campeão brasileiro e da Copa Libertadores formando a dupla titular do Flamengo com Rodrigo Caio.