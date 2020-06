Nua, lenda do MMA mostra seios fartos em foto picante

O governo Wilson Lima e a síndrome de Alice

A lutadora Gina Carano, de 38 anos, considerada uma das mais populares do MMA, postou uma foto em sua rede social completamente nua.

A foto picante veio com a legenda “Acho a liberdade sexy. Acho a liberdade tão sexy que nem consigo explicar. Você acorda todos os dias e sente que pode fazer qualquer coisa". Fãs elogiaram lutadora em milhares de comentários.

Segundo o IG, ela nunca lutou no UFC e se aposentou em 2009, depois de perder para a brasileira Cris Cyborg , em luta válida pelo cinturão inaugural do peso-pena (66 kg) feminino do Strikeforce . Desde então, o ex-lutador de Muay Thai embarcou em uma carreira em Hollywood , participando de alguns filmes, entre eles, sucessos como Velozes e Furiosos e Deadpool.