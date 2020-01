Victor Xamã se despede de Manaus com 'Especial Tim Maia’

Manaus/AM - Sucessos de Tim Maia serão embalados pela voz marcante do rapper Victor Xamã, nesta sexta-feira (24), a partir das 21h, no Espaço Cultural Curupira Mãe do Mato. O show promete emocionar fãs de Tim e também do artista amazonense, que se despede de Manaus e parte rumo a São Paulo para uma temporada.

Rapper e produtor musical, Victor Xamã é uma figura em ascensão na cultura hip-hop da região Norte. Apelidado pelo público como o “Tim Maia do rap nacional”, suas músicas são carregadas de referências marcadas pela versatilidade e reconhecidas pela lírica ímpar.

“O Tim Maia é uma das minhas maiores referências. Há algum tempo atrás fui desafiado a apresentar esse show pela produtora Do Mato, no Café Blend, e desde então o público sempre perguntava quando esse especial aconteceria de novo. Achei que esse show seria uma boa forma de despedida”, conta Victor.

Na última semana, o clipe da música “Verde Esmeralda, Cinza Granito”, produzido por Isa Hansen (SP) em conjunto com Candela Mídia (AM), foi indicado ao melhor clipe de 2019 pelo prêmio Genius Brasil de Música Brasileira, ao lado de nomes como Emicida, Black Alien e Rincon Sapiência.

Para o rapper, a indicação é uma honra por estar ao lado de grandes nomes da música. "Eu me sinto totalmente feliz. A gente faz um estilo de arte independente, todo o investimento é pessoal e as pessoas que colaboram estão dentro do processo criativo inteiro. Essa conquista é bastante importante pro Norte e eu espero futuramente conseguir intensificar ainda mais isso, pra que nossa arte seja cada vez mais valorizada", disse.

Victor traz na bagagem outros reconhecimentos, a nível nacional, por seu trabalho. O disco “Verde Esmeralda, Cinza Granito” também rendeu ao artista um lugar na lista das 10 Maiores Apostas para 2018 no Hip Hop feita pela revista Vice, maior grupo de mídia global para jovens. Para 2020, ele conta que pretende focar cada vez mais em sua música. “Neste ano eu quero lançar mais clipes de singles e estou preparando um novo álbum que chama “Calor”, além de um EP colaborativo com o artista Neguim Beats".

As bandas Gramophone e O Tronxo também se apresentam no evento desta sexta-feira, com acesso a R$15. O Espaço Cultural Curupira Mãe do Mato está localizado na avenida Sete de Setembro, 1710, no Centro.

Rapper em ascensão

Rapper e produtor musical, Victor Xamã é uma figura em ascensão na cultura hip-hop da região Norte. Nativo de Manaus/AM, o artista teve seu primeiro contato com o rap ainda na adolescência e desde 2012 já se fazia presente na cena através de produções independentes. Seu primeiro trabalho autoral, o disco “Janela”, foi lançado em 2015, gerando reconhecimento nacional e também mais algumas estreias.

Em 2019, Xamã lançou diversos trabalhos, entre eles, os videoclipes "Verde Esmeralda, Cinza Granito" e "Assimétrico" (com participação da rapper Brisa Flow). Além das faixas "Lado A, Lado B" com participação de Nill, e "Pregos de Ouro", uma colaboração entre Victor Xamã, Beli Remour e 1lum3.

Sua apresentação mais recente foi em junho desse ano, quando Victor teve a oportunidade de fazer a abertura do show de um dos maiores expoentes do rap nacional, Baco Exú do Blues, levando o rap manauara para São Paulo mais uma vez.