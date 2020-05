Governo do Amazonas na luta conta o Novo Coronavírus - Boletim Informativo Nº 5

A carta, cheia de enigmas, do vice-governador

AMAZONAS PREPARA HOSPITAL INDÍGENA

O governador Wilson Lima articula com o governo federal a construção de um hospital voltado ao atendimento de indígenas, na pandemia do novo coronavírus (Covid-19). A estrutura deve ser implantada como um anexo do Hospital de Combate à Covid-19 (Nilton Lins), na zona centro-sul de Manaus.

R$ 72 MILHÕES EXCLUSIVOS PARA SAÚDE NO INTERIOR

Os 61 municípios do interior do Amazonas receberam, de janeiro a abril de 2020, dos governos federal e estadual, R$ 72.348.851,40 para o financiamento de ações nas áreas de Atenção Básica, Média e Alta Complexidade. Os recursos também englobam as ações de enfrentamento à pandemia do novo Coronavírus.

10,6 MILHÕES DE EPIs DISTRIBUÍDOS PARA SERVIDORES DA SAÚDE

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Susam), já distribuiu, entre os dias 1º de março e 4 de maio, mais de 10,6 milhões de EPIs para unidades de saúde de Manaus e do interior do estado.

Os materiais foram doados ao Estado pela iniciativa privada e Ministério da Saúde (MS) e entregues pela Central de Medicamentos do Amazonas (Cema). Entre os itens entregues estão luvas, máscaras cirúrgicas, máscaras N95, viseiras de proteção, aventais, toucas descartáveis, óculos de proteção, botas, capuz e macacões.

COSAMA INSTALA PIAS COMUNITÁRIAS

A Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama) instalou pias comunitárias em Codajás, Manaquiri, Benjamin Constant e São Paulo de Olivença e Tabatinga. Mais nove cidades estão no cronograma. O projeto visa incentivar a higienização das mãos em pontos estratégicos das cidades, nos lugares que costumam ter grandes concentrações de pessoas, contribuindo para a prevenção à Covid-19.

PROJETO VAI DISTRIBUIR 1 MILHÃO DE MÁSCARAS E PROMOVER RENDA DE 200 COSTUREIRAS

Dona Marilane Colares, de 43 anos, é uma das 200 costureiras que terão renda garantida com a produção de máscaras pelo projeto "Costurando Esperança", da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc). “Através do meu trabalho estou beneficiando muitas pessoas a se proteger dessa epidemia. Fico muito lisonjeada”, disse Colares, que é estudante de enfermagem e estava sem renda por conta da pandemia.

Lançado pelo governador Wilson Lima, o projeto vai garantir renda para costureiras desempregadas e vai distribuir 1 milhão de máscaras para a população em situação de vulnerabilidade social em Manaus e Região Metropolitana.

NOVOS LEITOS DE UTI HABILITADOS

No dia 07 de maio, atendendo a solicitação do Governo do Amazonas, o Ministério da Saúde (MS) publicou portaria de habilitação de cerca de 180 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o combate ao novo coronavírus (Covid-19). A medida garante repasses de até R$ 26,4 milhões para custeio e manutenção dos leitos incluídos no plano de expansão da rede estadual para a Covid-19.

O ato foi publicado no último dia 30 de abril, no Diário Oficial da União (DOU). A Portaria nº 1.046 do MS habilita, em caráter excepcional, por um prazo de 90 dias, os leitos de UTI, podendo ser prorrogada enquanto houver emergência em saúde pública no país decorrente da Covid-19.

COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

É com o slogan “Isolamento social sim, violência contra a criança e adolescente não!” que a Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) realiza a campanha de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Neste ano, a iniciativa em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (18 de maio) terá programação diferenciada, com foco em estratégias de cuidados com as crianças em tempos de pandemia.

FISCALIZAÇÃO NO COMÉRCIO

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) realizou nova etapa da Operação “Fique em Casa”, no dia 09 de maio, na região comercial do Centro de Manaus. Houve mudança na tática de trabalho, e a Polícia Militar colocou gradis nas entradas da área conhecida como “bate-palma”, no quarteirão que engloba ruas como Marechal Deodoro, Teodoreto Souto e Guilherme Moreira.

GOVERNO LIBERA R$ 55 MILHÕES EM EMENDAS PARA SAÚDE

Em reunião com deputados estaduais, o governador Wilson Lima anunciou a autorização para pagamento de um total de 100 emendas parlamentares que serão destinadas à área da saúde na capital e no interior do Amazonas. Ao todo, serão R$ 55 milhões em emendas de 24 deputados, beneficiando 31 municípios.

Os recursos serão empregados nas ações de combate à Covid-19 na aquisição de equipamentos, medicamentos, ambulâncias, construção de institutos, assistência à saúde da família, reformas hospitalares, manutenção de ações de saúde, aporte financeiro de cirurgias, manutenção nos Centros de Atendimento Integral à Melhor Idade (Caimis), entre outras atividades.