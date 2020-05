Governo do Amazonas fortalece ações de combate à Covid-19 no interior do Estado

Interior do Amazonas quer atenção para os que ainda não morreram

O Governo do Amazonas está atuando em diversas frentes no combate à proliferação do novo coronavírus e tem realizado diversas ações direcionadas para a proteção da população do interior do Estado, realizando atividades como capacitação, envio de equipamentos de proteção individual (EPIs), aparelhos e cilindros de oxigênio, entre outros equipamentos, que vão auxiliar no atendimento das unidades hospitalares dos municípios.

Capacitação para comunidades

Para capacitar profissionais de saúde de comunidades do Amazonas de difícil acesso, o Governo do Amazonas, por meio do Telessaúde da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), está realizando, em parceria com a Fundação Amazonas Sustentável (FAS), uma programação especial com orientações e técnicas de atendimento relacionadas ao novo coronavírus (Covid-19). A iniciativa tem como objetivo ajudar na prevenção da doença, de forma a impedir o aumento de novos casos nessas localidades.

Tabatinga recebe cilindros de oxigênio



O Governo do Amazonas já entregou um total de 250 cilindros de oxigênio de 10m³ ao Hospital de Guarnição de Tabatinga (HGuT). A unidade também é referência para atendimento de média e alta complexidade para outros municípios do Alto Solimões e precisará realizar reparos na usina de oxigênio. A aquisição foi feita com recursos do Estado. Tabatinga também recebeu cinco respiradores, 500 testes rápidos e medicamentos.



Silves e Itacoatiara ganham equipamentos

O Governo do Amazonas enviou um respirador para Silves e três para Itacoatiara, que também recebeu um tanque de oxigênio. Itacoatiara recebeu ainda três ventiladores mecânicos e um CPAP (aparelho que envia um fluxo de ar contínuo para as vias respiratórias, por meio de uma máscara). Os municípios também receberão testes rápidos e novos EPIs. A secretária de Saúde do Amazonas, Simone Papaiz, destaca que o suporte dado aos municípios é resultado da união de esforços entre os governos estadual e federal. Parte dos equipamentos e insumos distribuídos ao interior foi enviada ao Amazonas pelo Ministério da Saúde, e a outra parte é aquisição do Governo do Estado.

Entrega de equipamentos e insumos

Como parte dos esforços para combater a pandemia do novo coronavírus, o Governo do Amazonas, por meio da Susam, está enviando insumos e equipamentos aos municípios do interior para reforçar a rede de assistência à população. Já foram enviados mais de 20 tipos de materiais médicos para os municípios das calhas do Alto Solimões (Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Tabatinga, Amaturá, São Paulo de Olivença, Tonantins e Santo Antônio do Içá) e do Triângulo Jutaí-Solimões-Juruá (Jutaí, Fonte Boa, Tefé, Maraã, Uarini, Japurá, Alvarães). O carregamento incluía kits de equipamentos de proteção individual (EPIs), testes rápidos para Covid-19, vacinas, medicamentos, caixas térmicas, bolsas de sangue e plasma, entre outros itens.

A Susam também entregou uma remessa de 338 quilos de insumos para os municípios da calha do Purus (Boca do Acre, Pauini e Tapauá), incluindo testes rápidos e uma máquina bioquímica semiautomática, destinada a Boca do Acre. O Governo do Amazonas também entregou às prefeituras de Lábrea e Canutama mais de 13 mil unidades de EPIs e álcool 70%, além de 80 kits de testes rápidos para este último município.

Mais profissionais de saúde chegam a Manaus

Já estão em Manaus os profissionais enviados pelo Ministério da Saúde (MS). Os profissionais chegam após pedidos do Governo do Amazonas, último feito no dia 25 de abril, quando foram enviados ao ministério ofícios com base no plano de contingência elaborado pelo Estado, solicitando ajuda na contratação de profissionais para a ampliação de leitos nas unidades de saúde que estão atendendo pacientes confirmados ou suspeitos de Covid-19. Serão, no total, 267 médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, biomédicos e fisioterapeutas.

Suporte à agricultura da capital e do interior

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) realizou a antecipação do pagamento para 82 agricultores familiares cadastrados no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). O pagamento, inicialmente previsto para ocorrer em maio, envolve recursos da ordem de R$ 321 mil e se refere à aquisição de 129,5 toneladas de alimentos em 29 municípios, beneficiando 36 entidades com doações simultâneas. Os pagamentos são feitos via Banco do Brasil, pelo Cartão de Benefício Econômico. Foram beneficiados produtores de Manaus, Autazes, Apuí, Atalaia do Norte, Anamã, Anori, Boca do Acre, Barreirinha, Beruri, Canutama, Codajás, Coari, Iranduba, Itamarati, Itapiranga, Guajará, Humaitá, Japurá, Manicoré, Manacapuru, Pauini, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Tabatinga, Tapauá, Uarini, Urucurituba e Manaquiri.

Sanitização de quartéis e viaturas

Por meio de parceria com a empresa Truly Nolen, o Governo do Amazonas realizou a sanitização das viaturas operacionais e administrativas do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). Ao menos 21 viaturas da capital e da Região Metropolitana passaram pela higienização.

Tanques de oxigênio em SPAs de Manaus

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Susam), instalou tanques estacionários de oxigênio nos Serviços de Pronto Atendimento (SPAs) da capital. A ação faz parte do conjunto de estratégias adotadas pelo Governo do Estado para garantir atendimento de qualidade, diante da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Ampliação da rede de diagnóstico

O Amazonas vai ampliar em 30% a capacidade da sua rede de diagnóstico de Covid-19 por meio da técnica RT-PCR (biologia molecular). Além do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), a Fundação de Medicina Tropical Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD) e a Fiocruz Amazônia também passaram a processar os exames do novo coronavírus no estado, aumentando para cerca de 7 mil o total de amostras analisadas semanalmente.