Governo do Amazonas - Boletim Informativo Nº 7

A Culpa é do Supremo

PRIMEIRA ALA HOSPITALAR INDÍGENA NO BRASIL



O governador Wilson Lima e o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, inauguraram a primeira ala hospitalar do Brasil para tratamento de pacientes indígenas com o novo coronavírus. O espaço fica no Hospital de Combate à Covid-19, na Nilton Lins, que oferecerá 53 leitos exclusivos para indígenas e atendimento humanizado de acordo com cada etnia.



KITs DE HIGIENE CHEGAM A RESERVA UATUMÃ



A Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) recebeu a doação de 361 kits de higiene pessoal disponibilizados pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). A iniciativa visa garantir o acesso das famílias mais vulneráveis, especialmente aquelas com idosos, aos materiais necessários para a prevenção da Covid-19. Os donativos serão destinados à Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Uatumã, localizada a 227 quilômetros de Manaus. Os kits contêm artigos de higiene pessoal e íntima, como fraldas geriátricas, escovas de dentes, creme dental, desodorantes e sabonetes.



Em Manaus, a parceria do governo estadual com o Unicef vai beneficiar mais de 3 mil idosos com kits de higiene, além de indígenas venezuelanos que residem no abrigo do Coroado, na zona leste.



GRUPO SIMÕES DOA 96 MIL LITROS DE ÁGUA PARA HOSPITAIS



Com o objetivo de reconhecer e valorizar o trabalho dos profissionais de saúde que estão atuando na linha de frente de combate ao novo coronavírus (Covid-19), o Grupo Simões, em parceria com a Coca-Cola Brasil, doou 96 mil garrafas de água mineral de 500 ml a hospitais em Manaus. O material foi entregue na Central de Medicamentos do Amazonas (Cema), que irá fazer o encaminhamento para as unidades de saúde do estado, como Hospital e Pronto Socorro (HPS) 28 de Agosto e Hospital Delphina Aziz. Outro contemplado com a iniciativa foi o Hospital de Campanha Municipal Gilberto Novaes.

66 TONELADAS DE ALIMENTOS PARA FAMÍLIAS VULNERÁVEIS



O Governo do Amazonas, por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), adquiriu mais 66 toneladas de produtos oriundos da agricultura familiar do Amazonas, que serão distribuídos a pessoas em vulnerabilidade social. Entre os produtos, estão abacaxi, abóbora, banana, cheiro verde, couve, maxixe, feijão de metro, mamão, limão, macaxeira, pimentão, pimenta de cheiro, banana pacovã, melancia e laranja, beneficiando 88 agricultores em 10 municípios.



Com essa décima entrega de alimentos, a ADS soma mais de 970 toneladas de produtos regionais já disponibilizadas a famílias em vulnerabilidade por meio dos órgãos de assistência social do Estado.



GOVERNO DO AMAZONAS IMPLEMENTOU MAIS DE 140 AÇÕES CONTRA PANDEMIA



O Governo do Amazonas já implantou 144 medidas de enfrentamento da pandemia provocada pelo novo coronavírus. O levantamento é do Conselho Nacional de Secretários de Administração (Consad) e elenca ações para desaceleração da transmissão, atendimento em saúde, como ampliação da infraestrutura hospitalar, ajuste fiscal, auxílio a famílias e grupos vulneráveis, apoio à atividade econômica e fomento à pesquisa. Com isso, o Amazonas é o segundo entre os estados da região Norte que mais adotaram ações de enfrentamento da Covid-19, e o sétimo do país.



As ações estão reunidas em um painel que pode ser consultado em http://www.consad.org.br/ e é alimentado pelos próprios governos estaduais. Entre as medidas de desaceleração da propagação do vírus, o Amazonas determinou o isolamento social que está em vigor até o próximo dia 31; suspendeu as aulas na rede estadual de educação em todos os municípios; fez adaptações no sistema prisional e socioeducativo, como a suspensão de visitas presenciais; e tem distribuído itens de higiene para os menos favorecidos.



RESPIRADORES PARA HOSPITAIS DE MANACAPURU E ITACOATIARA



Três novos respiradores e um desfibrilador foram entregues pelo Governo do Amazonas para o Hospital de Campanha de Manacapuru, na Região Metropolitana de Manaus. Os equipamentos vão ajudar a ampliar a capacidade de atendimento do hospital para pessoas com o novo coronavírus.



Em Itacoatiara, o governo do Estado entregou três respiradores e um desfibrilador para o Hospital José Mendes. O município passou a contar com oito respiradores para atender pacientes com o novo coronavírus (Covid-19).



AUXÍLIO EMERGENCIAL PAGARÁ SEGUNDA PARCELA



O governador Wilson Lima autorizou o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial do Programa “Apoio Cidadão”, criado para dar assistência à população mais vulnerável e reduzir o impacto social da pandemia do novo coronavírus. O benefício de R$ 200 é destinado à compra de itens de primeira necessidade, exclusivamente em lojas credenciadas, por meio de cartão magnético.



São 50 mil famílias beneficiadas no estado. Neste mês, o Governo do Estado destinou R$ 10 milhões em recursos próprios ao pagamento do benefício. A ação é coordenada pela Secretaria de Assistência Social (Seas), que realizou a distribuição dos cartões em parceria com os Correios e a Associação Amazonense de Municípios (AAM).



PROCON MULTA UNIVERSIDADES



O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon/AM) autuou 11 faculdades particulares de Manaus por irregularidades no ensino a distância durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Uma das instituições foi multada em R$ 800 mil por má prestação de serviço. Antes das autuações, o órgão havia notificado as faculdades após uma série de denúncias nos diversos canais de atendimento ao consumidor.



Além das instituições de ensino superior, o Procon-AM também pediu esclarecimentos a escolas e creches.



AMAZONAS RECEBE AVENTAIS E TESTES RÁPIDOS



O governo do Amazonas recebeu um novo carregamento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e testes rápidos que vão reforçar as ações de combate ao novo coronavírus na capital e no interior. A carga inclui 15 mil unidades de aventais descartáveis, além de um lote com seis mil testes rápidos doados pela empresa Samsung do Brasil.



A carga faz parte de uma compra realizada pelo Estado que seria transportada por via terrestre e teria um prazo maior para a entrega. Porém, para evitar escassez no abastecimento de alguns itens, o Governo preferiu retirar os lotes diretamente com os fornecedores e trazê-los por via aérea.



OFERTA DE UTI AÉREA É AMPLIADA



O Amazonas dobrou de três para seis o número de aeronaves disponíveis para remoção de pacientes do interior do estado. O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Susam), tem dedicado esforços para atender a demanda de remoções de pacientes graves, suspeitos e confirmados do novo coronavírus (Covid-19), que precisam ser transferidos para Manaus por meio de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) aéreas.



Desde o início da pandemia, 120 pacientes já foram trazidos do interior para a capital, por meio de seis aeronaves adaptadas para o transporte de pacientes. Um fluxo exclusivo para Covid-19 foi montado e opera em paralelo ao atendimento de pacientes com outras enfermidades, que também necessitam de transferência. A lista de pacientes que necessitam de suporte avançado na capital é organizada por meio do Sistema de Transferência de Emergências Reguladas (Sister), vinculado à Susam.