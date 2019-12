Morre em hospital homem agredido violentamente em Manaus

Manaus/ AM - O corpo de Maicon de Azevedo, de 28 anos, foi removido na madrugada deste sábado (28) após ter passado uma semana internado no hospital João Lúcio Pereira Machado, na Zona Leste de Manaus.

Segundo informações do irmão da vítima, o homem estava em via pública no bairro do Mauazinho, na Zona Leste, quando, por motivos desconhecidos, começou a ser agredido. Ele ainda teria tentado correr, mas por não ter condições físicas, caiu e continuou a ser torturado por um grupo de homens.

Maicon foi socorrido e levado para o hospital do no 21 de dezembro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. O caso segue em investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).